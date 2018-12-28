Osmaniye'de Liseler Arası Paintball Turnuvası

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Gençlik Projeleri Destekleme Programları (GPDP) kapsamında düzenlenen "Liseler Arası Paintball Turnuvası" başladı.

Osmaniye Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Proje Okulu Paintbal sahasında yapılan turnuvalarda başarılı olan okul ve öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. "Göz, Gez, Paintball" projesi hakkında bilgi veren okul müdürü Ali Asil, 2018-1 Çağrı döneminde Gençlik ve Spor bakanlığı GPDP kapsamındaki 1001 projeden en etkili ve benzeri olmayan bir proje olduğunu söyledi. Asil, "Şu ana kadar yaptığımız araştırmalarda, ülkemizde kendisine ait bağımsız Paintball sahası olan ve öğrencilere kendi bünyesinde paintball etkinliği gerçekleştiren başka bir resmi ortaöğretim kurumuna rastlanmamıştır. Paintball hız, çeviklik, adrenalin, isabet, yardımlaşma ve koordinasyon gibi gençlerin sevdiği kavramları barındıran bir müsabaka oyunudur" dedi. Proje Koordinatörü Eyüp Hakan Dingil ise birçok faaliyeti bizzat öğrencilerine yaptırarak onların özgüven ve kendilerine yetebilme becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

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