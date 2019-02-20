Osmaniye'de KYK'lı kız öğrenciler doğa kampında

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan 200 kız öğrenci, "KYK Akademi Projesi" kapmasında düzenlenen doğa kampında 2'nci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemine hazırlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra basketbol ile voleybol sahaları, yüzme havuzu, tenis kortu, bisiklet parkurları ve yürüyüş yolları bulunduğu Aslantaş Gençlik Kampındaki etkinliğin 3 gün sürdüğü kaydedildi. Kamp programı, ezgi ve ilahi sanatçısı Yusuf Karaburç konseri ile başladı. Ardından, ip parkuru, tiyatro atölyesi, paintball, matrak, havalı tüfek atışı, okçuluk, müzik atölyesi, halk oyunları etkinliklerine katılan öğrenciler, ayrıca geleneksel Türk Ata Sporu Matrak oyununu da öğrendiler. Dolu dolu geçen sosyal ve kültürel faaliyetlerinin ardından ikinci yarı yıl eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrencileri, son gün Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşku'nun eşi Sevilay Coşkun ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Coşkun, onlara eğitim hayatlarında başarılar diledi.



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