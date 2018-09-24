Osmaniye'de KYK'dan, öğrenciler için tanıtım standı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü, üniversite öğrenimi için yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik tanıtım stantları açtı. Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, burs ve kredi ihtiyaçlarını karşılayan KYK, Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu ve Osmaniye Kız Yurdu'nun girişlerinde tanıtım stantları kurdu. Öğrenciler ve aileleri için açılan stantlarda görev yapan personel; kurumun işlevi, yurt, kredi ve burs müracaatlarının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkânlar eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında öğrenci ve ailelerine bilgi verdi.

KYK Osmaniye İl Müdürü Vekili Fuat Tülüce, şöyle dedi:

"Öncelikle 2018-2019 eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Milletimizin emaneti olan gençlerimizin, sağlıklı ve güvenli ortamda barınmaları, beslenmeleri ve sosyal ve kültürel eğitim faaliyetlerimiz ile geleceğe hazırlanmaları için KYK Osmaniye ailesi olarak tüm personelimizle yeni döneme hazırız. Yaz döneminde tüm yurtlarımızın boya, badana, bakım ve onarım, çevre düzenlemesi, tadilat ve tamirat çalışmalarını tamamladık. Ülkemizde nitelikli gençlerin yetişmesinde emeği geçen ve büyük gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine teşekkür ederim " dedi.

FOTOĞRAFLI