Osmaniye'de köylülere ıhlamur fidanı dağıtıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de ıhlamur yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, yeni çeşitlerin yaygınlaştırılması, tıbbi ve aromatik bitki kapasitesinin artırılması, orman köylülerinin gelir artışının sağlanması, ıhlamur ve ıhlamur balı ihtiyaçlarının yerli imkanlarla sağlanması amaçlarına yönelik 1000 adet tüplü ıhlamur fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün talebi üzerine, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğünce tahsisi sağlanan fidanlar, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü fidanlığından temin edildiği belirtildi. Müdürlük bahçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve çiftçiler katıldı. Müdür Sağlam, bölgedeki çiftçilere dağıtılan ıhlamur ağacının çiçeği ve kerestesinin çok değerli ve özel bir bitki olduğunu ve ıhlamur çiçeğinin kilogram fiyatının ise çeyrek altınla yarışmakta olduğunu belirtti. Müdür Sağlam, bölgede demonstratif amaçlı denemesi yapılan ıhlamur yetiştiriciliğinden randıman alındığı takdirde ilerleyen yıllarda fidan dağıtımına devam edileceğini sözlerine ekledi.

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