Osmaniye'de, kısa dönem erler ve güvenlik korucuları yemin etti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 372. kısa dönem erler ve güvenlik korucuları, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle yemin etti.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, kısa dönem erlerin ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

Kısa dönem erler adına Jandarma Er Furkan Akarslan konuştu. Jandarma marşının söylenmesinin ardından tören geçişi ile yemin töreni son buldu. Törenin ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, kısa dönem erlerin ve güvenlik korucularının aileleri ile bir süre sohbet etti.



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