Osmaniye'de kapalı yöntemle akciğer ameliyatı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan bir yöntemle bilinci açık hastaya ağrısız kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yapıldı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ebubekir Aksu, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Güney Biçer, Hemşire Ülkü Daban Ablay, Hemşire Melek Topaloğlu ve Hemşire Feride Sağlam'ın katıldığı ekip, sadece üç santim uzunluğundaki küçük bir kesiden kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yaptıkları hastasını, kısa sürede eski sağlığına kavuşturdu.

Operasyonla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Günümüzde akciğer ameliyatlarında hastaya genel anestezi verilip hasta uyutularak ve solunum makinesine bağlanarak akciğer ameliyatı yapılıyor. Doktorlarımızın hastamıza uyguladığı yöntemle genel anestezi verilmeden ve solunum cihazına bağlanmadan akciğer ameliyatı yapıldı. Dolayısıyla hasta genel anestezinin riskleri ve komplikasyonlarından korunmuş oldu. Hasta ağrı duymadan ameliyat başarılı şekilde tamamlandı. Ayrıca özellikle yaşlı, ek hastalığı olan, genel anestezi ile ameliyat olmak istemeyen ve anestezi alması riskli olup ameliyat olamayan, ameliyat olursa çok riskli olur halk arasında kısa tabirle masada kalma ihtimali yüksek olur" denilen hasta gruplarında bu yöntemle bazı ameliyatlar daha az riskle başarılı bir şekilde yapılabilmektedir" denildi.

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