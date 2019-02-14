Osmaniye'de, 'Huzur Uygulaması'

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik 300 personelle kentte 'güven huzur uygulaması' yapıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Özel harekat (JÖH) ve İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan 37 asayiş timi, 10 trafik timi ve 300 personelin katılımı ile "Osmaniye Güven ve Huzur Uygulaması 2" gerçekleştirildi.

DRONE İLE HAVADAN TAKİP

Jandarma timleri ayrıca, uygulama noktalarında gerçekleştirilen yol kontrollerinde havadan da "drone" ile takip yaptı. Kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı.

Gündüz ve gece olmak üzere 2 aşamalı olarak, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamada; toplam 5 bin 372 şahıs sorgulandı. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, ile birlikte 1 kayıp şahıs ve 65 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 70 şahıs yakalandı. Ayrıca asayiş uygulaması kapsamında 70 umuma açık yerin kontrol edildiği, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, trafik uygulamasında 1757 aracın kontrol edildiği, bunlardan 10'unun trafikten men edildiği, 18 araca ise 7 bin 259 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde güven ve huzuru tesis etmek üzere uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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