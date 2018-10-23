Osmaniye'de ekonomi değerlendirme toplantısı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesinde (OSM) Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Ekonomi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Vali Coşkun’un yanı sıra Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, Belediye Başkanı Kadir Kara, Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Takırtaş, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayiciler ve işadamları katıldı.

Vali Coşkun, il ekonomisinin güçlendirilmesi için alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hususunda istişarede bulunulacağını ifade ederek, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren işadamları ve sanayicilerin sorun ve beklentilerinin de dinleneceğini ve sorunlara çözüm yolları aranacağını kaydetti. İldeki ekonomik refah ve huzur düzeyini arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü de belirten Vali Coşkun, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ekonomi ile ilgili gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, atacağımız adımları iş dünyamızla istişare ederek, ortak aklı hâkim kılarak atacağız. Yürütülen bu çalışmaların sonuçlarını yakın zamanda alacağımıza inanıyorum"diye konuştu.

Vali Coşkun ve Osmaniye Milletvekillerinin açılış konuşmalarının ardından, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Sezer OSB’deki faaliyetler hakkında sunum yaptı. Toplantının devamında işadamları ve sanayiciler, sorun ve beklentilerini dile getirdiler.



FOTOĞRAFLI