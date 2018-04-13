Osmaniye'de deprem tehlikesi azaldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İL Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut, yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile ilgili açıklamasında, 52 il merkezinin deprem tehlike değerinin değiştiğini; Osmaniye'nin ise deprem tehlikesi azalan il merkezleri arasında yer almakta olduğunu söyledi.

DEPREM TEHLİKE HARİTASI, RİSK HARİTASI DEĞİLDİR

Bu haritanın yayımlanmasından sonra, bir bilgi karmaşası yaşandığına dikkat çeken ve deprem tehlike haritasının kesinlikle bir risk haritası olmadığını vurgulayan Müdür Bulut, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanan, deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren bir haritadır. Yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası, kesinlikle bir risk haritası değildir. Bu harita bir tehlike haritasıdır. Bu haritanın risk haritası olabilmesi için harita üzerindeki yapıların ve nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp, bu zarar ve kayıp sonuçlarının gösterilmesi gerekir" dedi.

DEPREM TEHLİKE DEĞERİ 52 İL MERKEZİNDE DEĞİŞTİ

Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile 'deprem bölgesi' kavramının ortadan kaldırıldığını söyleyen Bulut, "Bunun yerine yeni haritada en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlanan en büyük yer ivmesi değerlerine yer verilmiştir. Bu ivmeler haritanın sol alt köşesinde PGA 475 ile ifade edilmektedir." diye bilgi verdi.

Yeni haritaya göre; toplam 52 il merkezinin deprem tehlike değerinin değişiğini aktaran Serhat Bulut, "46 il merkezinin deprem tehlikesi azalırken, 6’sının ise yükselmiştir. Osmaniye ise, deprem tehlikesi azalan 46 il merkezi arasında yer almaktadır" dedi.

AFAD Müdürü Müdür Serhat Bulut, en son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasının, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendiğini ve yeni haritanın 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

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