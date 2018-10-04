Osmaniye'de, Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi Başladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi'ne başlandığı bildirildi. Bu kapsamda, Düziçi'nden başvuru yapan yatırımcı İsmail Ela'nın projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığı bir yıl içerisinde projenin tamamlanacağı kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, projenin ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu belirtti.

Sağlam şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında Düziçi ilçemizden başvuru yapan İsmail Ela isimli yatırımcımızın dosyası uygun bulunarak bakanlığımıza onay için teklif edilmiştir. Yatırımcımızın projesi onaylanmıştır. Yatırımcımız tarafından 20 mart'ta proje süresi başlatılmış olup bir yıl içerisinde proje tamamlanacaktır. Bakanlığımız tarafından Damızlık buzağı dişi sığır alımlarına; 4-8 ay için 3 bin 500 TL ve 9 ay -15 ay için ise 5 Bin TL olarak uygulanacaktır. İlimizde hayvancılık günden güne gelişme göstermektedir. Bu kapsamda bir taraftan Bakanlığımızın verdiği destekler diğer taraftan İl Müdürlüğümüzce yapılan koruyucu ve eğitici çalışmalar ile üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi başta ülkemize, ilimize ve yatırımcımıza hayırlı olsun."



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