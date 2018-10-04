Osmaniye'de bin 272 kişi yakalandı, 80'i tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayında asayiş, kaçakçılık, TEM ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama emri bulunan bin 272 kişi yakalandı, bu kişilerden 80'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda; 9 tabanca, 10 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 12 bıçak, 895 gram esrar maddesi, 2 içime hazır tütünle karışık esrar maddesi, 94.93 gram eroin maddesi, 22.33 gram metamfetamin maddesi, 0,73 gram bonzai maddesi, 1 adet extacy hap, 2 adet captagon hap, 113 adet cinsel içerikli materyal, 10 gram kenevir tohumu, 10 bin 614 paket kaçak sigara, sahte nüfus cüzdanı, çek ve araç plakası ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

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