Osmaniye'de badminton heyecanı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen küçükler kızlar ve erkekler Badminton grup müsabakaları başladı.

Tosyalı Spor Salonundaki turnuvalara, 11 ilden 55 kız 60 erkek olmak üzere toplam 22 takımdan 115 sporcu katıldı. Yapılan açılış seremonisinin ardından 4 ayrı kortta müsabakalar devam etti. 3 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.



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