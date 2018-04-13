Osmaniye'de ağız ve diş sağlığı profili araştırması 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırması projesi kapsamında Osmaniye'de saha çalışması yapıldı.

Osmaniye İl Merkezi, Toprakkale ve Kadirli ilçelerinde yapılacak saha çalışmasında Dt. Aylin Sayman ve Emriye Bozdoğan'dan oluşan ekip, yaş gruplarına göre önceden belirlenmiş hanelerde ziyaretler yaparak, araştırma amacına uygun kişilere ulaşılıp, bu vatandaşlara anket formu doldurularak ağız muayeneleri yaptı. Hem Türkiye hem de Osmaniye için oldukça önemli olan bu araştırmadan elde edilecek verilerin, risk faktörlerinin belirlenmesi, bölgesel ve ulusal ağız ve diş sağlığı programlarını ve ağız bakımı için gerekli personel sayısını planlamada temel veri tabanını sağlamakta olacağı, ayrıca ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için oluşturulacak çalışmalara yön vereceği kaydedildi.

Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırması'nın (TADSAP), 73 ilde diş hekimleri ve yardımcı sağlık personellerinin katılımıyla gerçekleştirilmekte olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "2016 yılı TÜİK verilerine göre, ağız ve diş hastalıkları, 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise yüzde 23,4 ile ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının yaygınlığını belirlemek, ilgili risk faktörlerine ilişkin verileri analiz etmek ve bölgesel ve ulusal programların yapılmasında gereken veri tabanını oluşturmak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10 bin 670 kişiye ulaşılması hedeflenen bir saha çalışması başlatılmıştır."



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