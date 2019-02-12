Osmaniye'de 80 noktaya atık tekstil kutusu konuldu

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından, şehrin 80 ayrı noktasına tekstil atıkları toplama kutuları yerleştirildi.

İhtiyaç ve talebe göre artacak olan bu kutularda atık ve deforme olmuş tekstil ürünleri toplanarak, geri dönüşüm tesislerinde hammadde olarak kullanılmasına imkân sağlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır atık' projesi kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından tekstil atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmış olacak. Atık tekstil kutularında toplanan tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ile ilk etapta yaklaşık 450 ihtiyaç sahibine yardımda bulunulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi tarafından daha önceden belirlenmiş öğrenci ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekstil atıklarından elde edilen gelir ile vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz kutularda toplanacak olan tekstil atıklarımız ile hem şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız hem de ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlarımıza katkı sağlamış olacağız. Siz değerli hemşerilerimizden kullanılmayacak, deforme olmuş ayakkabı, kemer, çanta ve tüm tekstil atıklarını oluşturduğumuz noktalara atarak bu projeye katkı sağlamalarını rica ediyor selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı.



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