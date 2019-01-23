Osmaniye'de, 40 bin 559 dekar mera tespiti yapıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2018 yılı içerisinde mera kanunu çalışmaları kapsamında, mera olabilecek alanların tespit çalışmalarının tamamlandığını ve il genelindeki 44 yerleşim yerinde 40 bin 559 dekar mera tespiti yapıldığını söyledi.

Çalışmaların, 3 mera teknik ekibi tarafından yürütülmekte olduğunu söyleyen Müdür Sağlam, geçen yıl içerisinde, 2016-2018 yıllarını kapsayan Sumbas İlçesi Döğenli Mahallesinde 264 dekar, 2017-2019 yıllarını kapsayan Kadirli İlçesi Cığcık Köyünde 515 dekar, 2016-2020 yıllarını kapsayan Osmaniye Merkez Değirmenocağı Köyünde 840 dekar, 2018-2020 yıllarını kapsayan Osmaniye Merkez Köyyeri Köyünde 650 dekar olmak üzere toplam 2 bin 269 dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulandığını ifade etti.

Mera Kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle ilgili de bilgi veren Sağlam şunları kaydetti:

"Cevdetiye Beldesindeki kamp yerinin karşısında bulunan mera alanından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Karakol yapımı için meralık vasfı kaldırılmıştır. Sumbas Belediye Başkanlığının mera parseli, a vasıf değişikliği yapılarak meralık vasfı kaldırılmıştır. Osmaniye İli Kadirli İlçesi Hardallık Köyünde bulunan ve Osmaniye İli Kadirli İlçesi Çınar Köyünde bulunan alan, Mera Kanunu gereğince önce meralık vasıfları şartlı olarak kaldırılmış, daha sonra yeni oluşan parseller tekrar Meralık vasfı kazandırılmıştır. Osmaniye İli Kadirli İlçesi Topraktepe Köyünde bulunan Kadirli BES için meralık vasfı kaldırılan üretim lisansı EPDK tarafından iptal edildiğinden yeniden mera yapılmıştır. Meraya Yapılan Tecavüzler; Meraya yapılan tecavüzlerin önlenmesi kapsamında yerinde ve arazide incelemeler yapılarak 42 kişiye 3091 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır" dedi.

Mera Fonu Kesintileri kapsamında toplam 86 bin 791 TL'nın Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Mera Fonu hesabına yatırılmasının sağlandığın aktaran Müdür İbrahim Sağlam, yem bitkileri desteklemeleri kapsamında 2018 yılında il genelinde 725 çiftçiye 20 bin 650 dekar alanda 1 milyon 857 bin 475 TL destekleme ödemesi İcmali yapıldığını, destekleme ödemelerinde 2017 yılına göre yüzde 10 oranında bir artış sağlandığını sözlerine ekledi.

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