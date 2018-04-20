Osmaniye'de 300 kilo etiketsiz peynir imha edildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri uygun olmayan koşullarda üretilen 300 kilo peyniri imha etti.

Osmaniye Otobüs Terminali'nde otobüse yüklenmek üzere olan etiketsiz ve soğuk zincir sağlanmadan bekletilen peynire zabıta ekipleri el koydu. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, gıdaların uygun olmayan şartlarda sevk edilmesinin, gıdaların bozulmasına sebep olabileceği gibi, vatandaşların da gıda zehirlenmesine neden olabileceğini söyledi. Özellikle süt, et, balık gibi ürünlerin soğutma tertibatı bulunan özel donanımlı araçlarda sevk edilmesi gerektiğine dikkat çeken Müdür Sağlam, "Kontrol ekiplerimiz terminalde bu gibi hususlara müsaade etmeyeceklerdir. Şehirlerarası otobüsler ticari olarak gıda taşıma amacı ile kullanılmamalıdır. Aksi halde gıdaların uygun şartlarda taşınmasını sağlayan soğuk zincir kırılmış olur. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu hususlara dikkat etmeleri gerekir" dedi.

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