Osmaniye'de 242 kursiyer çiftçiye sertifika

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çeşitli kurslara katılan 242 çiftçiye, düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

Ticaret Borsası'ndaki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kurum müdürleri ile kurslara katılan çiftçiler katıldı.

2017-2018 üretim sezonunda toplam 3 bin 672 çiftçinin eğitildiğini belirten Müdür Sağlam, "Bunların içerisinde 249'ı kadın çiftçilerimiz. Bizce bu yeterli değil. Hedefimiz bu sayıyı daha da arttırmak. Kadın çiftçilerimiz aldıkları eğitimleri meslek edindiler" dedi.

Kurslara katılan çiftçileri cesaretlerinden dolayı kutlayan Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Osmaniye Valiliği olarak, devletimiz, hükümetimizin hayata geçirdiği, yatırım ve uyguladığı teşvik, verdiği destekler ile çiftçilerimizin üreticimizin özellikle üreten kadınlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Toprağı ve taşı gül Osmaniye'mizin tarım alanındaki potansiyelinin daha da güçlenmesini sağlamak adına siz değerli hanımefendilere çok iş düşmektedir. Bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olabilecek kadın çiftçiler tarafından hazırlanan her türlü tarımsal çalışma bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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