Osmaniye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Valilik binası önünde ki ilk törende, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu'nda devam eden törende konuşan Müdür Çelik, kutlamalara katılanlara teşekkür etti.

Meclisin açılışı tarihi olan 23 Nisan'ın Cumhuriyettin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm çocuklara bayram olarak hediye ettiğini ifade eden Çelik, "İnsanlığın tarihine bakıldığında, insanoğlunun yeryüzünde ne zamandan beri yaşadığı belli değil. Yazının bulunması bir milat olarak kabul edildiğinde bilinen 4 bin yıllık bir tarih söz konusudur. Türk milleti olarak dünya hayatında hep en önde olmuş, dünya siyasetine yön vermiş, insanlığa katkı sunmuş bir milletin evladıyız. Bilinen 16 büyük devlet kurmuşuz. Devam eden süreçlerde devamlı gelişmiş, büyümüş bir devletiz. Bizim geleceğimiz çocuklarımıza emanettir. İşte biz hem kendi çocuklarımıza hem de dünya çocuklarına bayram hediye eden bir milletiz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98'inci yıldönümünü, bayramla, şenlikle, coşkuyla bütün yurtta kutluyoruz. Tüm ülkemize, Osmaniye'mize tüm dünyaya hayırlı ve uğurlu olsun. Bu anlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, ana sınıfı öğrencileri folklor ve dans gösterilerini sundu. Tiyatrolu müzik gösterisinin ardından final tablosu oluşturuldu. Öğrencilerin hazırladığı program, protokol üyeleri, veliler ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Tören, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verilmesiyle sona erdi.



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