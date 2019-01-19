Osmaniye'de 2018 yılı içerisinde 7 bin 191 gıda denetimi yapıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, 2018 yılı içerisinde 7 bin 191 gıda denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yoğun çalışmaların olduğu tempolu bir yılı başarıyla tamamlandığını belirterek, halk sağlığı açısından önemli unsurlar arasında olan; sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmanın öneminden dolayı İl ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde görev yapmakta olan gıda kontrol görevlisi personellerin özverili ve hassas çalışmaları sergilediklerini söyledi.

İbrahim Sağlam, geçen yıl içerisinde 4 bin 665 işletmede, gıda yem satış işletmelerinde 3 bin 681 adet ve toplu tüketim işletme yerlerinde 2 bin 400 adet ve gıda üretim yerlerinde 1110 adet olmak üzere toplam 7 bin 191 denetim yapıldığını kaydetti. Bu denetimler sonucunda il genelinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na aykırı bulunan işyerlerine toplam 531 bin 221 lira idari para cezası uygulandığını ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

"2018 yılı içerisinde gıda satış, toplu tüketim yerleri ve gıda üretim yerlerinden 189 adet numune alınmış olup, 16 numunenin analizi sonucunda Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı tespit edilmiş ilgili işletmeler hakkında yasal iş ve işlemler uygulanmıştır. Denetimlerimiz tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için etkin bir şekilde devam etmektedir. Tüketicilerin de güvenilir gıda için, etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir. Gıda güvenirliliği herkesin hakkı ve sorumluluğudur. Bu nedenle tüketicilerin de herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo Gıda 174 Hattına bildirimde bulunmaları gıda güvenliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir."



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