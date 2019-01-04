Osmaniye'de 2018'de evlenme ve boşanma sayısı arttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Abdurrahman Aytar, 2018 yılında il genelinde doğum ve ölüm sayısında düşüş yaşandığını, evlenme yüzde 3,78 ve boşanma oranlarında ise yüzde 47.89 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Müdür Aytar, il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerince, geride bırakılan yıl içerisinde 382 bin 902 adet işlem gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu hizmetlerin istatistiki bilgilerini aktaran Aytar, 2018 yılı içerisinde, il genelinde, nüfus müdürlüklerince; 122 bin 447 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 23 bin 795 adet sürücü belgesi ile 4 bin 961 adet pasaport başvurusu alındığını, 54 bin 649 vatandaşın adres beyanında bulunduğunu, 112 bin 838 adet nüfus kayıt örneği, 52 bin 87 adet ise yerleşim yeri adres belgesi verildiğini söyledi.

BOŞANMA ORANI YÜZDE 47,89 ARTTI

Doğum, evlenme, boşanma ve ölüm oranları hakkında da bilgiler veren Aytar şöyle konuştu:

"2018 yılında; 9 bin 46 adet doğum bildirimi yapılarak, 2017 yılına göre yüzde 5,35 düşüş gerçekleşmiştir. Evlenmede ise 4 bin 35 adet evlenme bildirimi yapılarak, 2017 yılına göre yüzde 3,78 artış gerçekleşmiştir. Boşanmada 880 adet bildirimi yapılarak, 2017 yılına göre yüzde 47,89 artış gerçekleşmiştir. Ölüm oranında ise 2018 yılında; 2 bin 335 adet ölüm bildirimi yapılarak, 2017 yılına göre yüzde 5,35 düşüş gerçekleşmiştir" dedi.

YENİ ADRES BEYANI 20 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPILMALI

2018 yılında gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara idari para cezası uygulandığını kaydeden Abdurrahman Aytar şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bu tip cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için adres beyanlarını doğru yapmaları ve yeni adreslerini 20 iş günü içinde beyan etmeleri gerekmektedir. Zira, 01.01.2019 tarihinden itibaren; gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara; 1469 Türk lirası, adresi değişen vatandaşlarımıza 20 iş günü içerisinde adres değişikliğini Nüfus Müdürlüklerine bildirmemeleri halinde 71 Türk lirası para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bedeli olarak 22,50 TL; kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 45 Türk lirası; uluslararası aile cüzdanı bedeli 121 Türk lirası, Mavi Kart bedeli olarak da 12,50 Türk lirası alınmaktadır. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği, vatandaşlarımız ikametgâh belgelerini ve nüfus kayıt örneklerini Nüfus Müdürlüklerinden ve alt yapısını hazırlayan muhtarlıklardan da alabilecekleri gibi yürütülen çalışmalar sonucunda; bürokratik işlemleri azaltarak hizmette etkinliği arttırmak amacıyla nüfus müdürlüklerine gitmeden, e-Devlet kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerini sorgulayabilmeleri ve söz konusu belgeleri temin etmeleri mümkün hale gelmiştir."



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