Osmaniye Belediyesinden yılın ilk bebeklerine hediye

OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki çeşitli hastanelerde dünyaya gelen, 2019 yılının ilk bebeklerine çeşitli hediyeler verildi. Tüm hastanelerin yeni doğan servislerini ziyaret eden belediye ekipleri, ailelerlere 'hoş geldin bebek' pastası ikram etti. Belediye ekipleri, yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek hayata gözlerini açmış olan bebeklerin ilk ihtiyacını karşılamak için "hoş geldin bebek" adını taşıyan bir set takdim etti.

Kız ve erkek bebekler için ayrı ayrı hazırlanmış olan bebek setini alan aileler ise bu gururlu ve mutlu günlerinde Osmaniye Belediyesi’nin ve Belediye Başkanı Kadir Kara'nın ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ettiler.

Ekipler daha sonra, özel bir hastanede saat 00.00'da hayata merhaba diyerek gözlerini açan Güldane ve Halil İslah çiftini ve 'Halil' ismini verdikleri bebeği evinde ziyaret etti. Ziyarette, Halil İslah bebeğe Hemşerilik Beratı ve Hoş geldin Bebek çantası hediye edildi. Mutluluklarının tarif edilemez olduğunu ifade eden, 2019 yılının ilk bebeğini dünyaya getiren Güldane ve Halil İslah çifti ise şunları söylediler: "Duyarlılık ve incelik göstererek bizlere evimizde ziyaret gerçekleştirerek sevincimize sevinç katan Osmaniye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz."



FOTOĞRAFLI