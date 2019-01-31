Osmaniye Belediyesi ile Veteriner Fakültesi arasında işbirliği protokolü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ceyhan Veteriner Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Öğrencilere veteriner hekimliğine özendirmek, veteriner adaylarına ve öğretim üyelerine Belediye Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde klinik uygulamalarda bulunma imkânı sağlamak ve sokak hayvanları için bilimsel destek almasını sağlamak amacıyla, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından protokol imza altına alındı. İmzalanan protokol ile sokak hayvanlarının muayenesi, hasta takibi, cerrahi operasyon ve birçok konularda Ceyhan Veteriner Fakültesi ile işbirliği içerisinde sokak hayvanlarındaki hastalıklar araştırılarak yayılmasını engellemek için çalışmalar yürütülecek.

İmza töreninde konuşan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, her şeyin kural, sistem ve bilim dalı halinde ilerlediğini belirterek, "Bu konuda halkımız bilinçli. Canlı ve cansız tüm hayatın, yaşamın korunmasında veya toplumsal yapının dizaynında ilmi ve bilimsel metotlar kullanmak açısından bizde yerel yönetim olarak yasal zorunlulukların yanı sıra insani, vicdani ve kurumsal sorumluluklar açısından da bunları yerine getirmeye çalışıyoruz "dedi.

Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise Başkan Kadir Kara'ya vermiş oldukları desteklerle çalışma yürüttüklerini, uluslararası ve ulusal diğer projelerde de iş birliği yapabilmek için bu protokolün imza altına alındığını söyled. Çelik, "Belediyemizin katkılarını daha farklı yerlerde ifade ediyoruz. Sizin Türkiye içerisinde yapmış olduğunuz çalışmaları uzun süredir takip ediyoruz. Sokak hayvanları üzerindeki çalışmalarınız takdire şayan. Sokak hayvanları için yaptığınız çalışmalar, Hayvan Barınağı tesislerinde bakım, tedaviler ve bilimsel olarak bizlere verdiğiniz destekler makamınızın değerini çok iyi bildiğinizin göstergesidir. Ana okullarından üniversite öğrencilerine kadar Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağının temiz ortamında hayvan sevgisinin öğretilmesi çok güzel bir çalışma" diye konuştu.

Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen imza törenine Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik'in yanı sıra Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Ali Gökçe ve Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Cenk Er'de katıldı.



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