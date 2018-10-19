Osmaniye Barosunun yeni yönetiminden Vali Coşkun'a ziyaret

OSMANİYE, () - OSMANİYE Barosu'nun yeni seçilen Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Vali Coşkun'a Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtan Baro Başkanı Yavuzdoğan, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Baro Başkanı Yavuzdoğan, Vali Coşkun’a kabulünden dolayı teşekkür etti. Vali Coşkun ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.



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