Osmaniye Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Barosunun yeni başkanı Avukat İbrahim Halil Yavuzdoğan oldu.

Osmaniye Adliyesinde yapılan 12'nci olağan genel kurulunda 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Dilem Aksoy bu seçimlerde aday olmazken, başkanlık için 4 aday yarıştı. Seçimin sonunda İbrahim Halil Yavuzdoğan 133 oy alırken, diğer adaylar Mutlu Çerçi 87, Muhammet Doğan 71 ve Ali Sağlam 15 oy aldı. Seçimlerde 9 oy ise geçersiz sayıldı. İbrahim Halil Yavuzdoğan başkanlığındaki yönetim ise şu isimlerden oluştu: Mehmet Konaklı, Hamide Nil Postallı, Hüseyin Şahin, Hasan Göçer, Aybala Didem Bağlı Kök, Mesut Balta, Bilge Tosun Başlamışlı, Hasan Özcan, Ahmet Şefik Akın ve Şahan Demir.

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