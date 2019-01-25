Osmaniye AFAD'dan, itfaiye personeline eğitim

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeline "Afete Hazır İşyeri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen ve 4 gün süren eğitim süresince, kurtarmada kullanılan ipler, düğümler ve bağlar, düğüm bağlama teknikleri, yardımcı ip ile tırmanma tekniği, liberetör el jumarı ile tırmanma tekniği, iniş teknikleri, yaralı taşıma usulleri, sedye bağlama, sedye ile yaralı taşıma usulleri, sedye ile yaralı indirme konuları anlatıldı. AFAD Uzman ekibi, öğleden önceleri teorik olarak ve öğleden sonraları ise pratik uygulamalı olarak sunum yaptı.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, gerçekleştirilen eğitimle ilgili şöyle dedi: "Afet ve acil durumlara başka bir deyişle beklenmeyene hazır olmak amacıyla eğitimlerimiz okullarda, işyerlerinde devam etmektedir. Bu eğitimlerin bir parçasını da Afete Hazır İşyeri projesi kapsamında işyerlerinde verilen eğitimler oluşturmaktadır. Söz konusu eğitimlerde bu seferki durağımız, gerek tatbikat gerekse bazı afet ve acil durumlarda koordineli olarak çalıştığımız yani ortak çalışma alanımız olan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüydü. Oldukça verimli geçen eğitim sonrası, İtfaiye Müdürü Sayın Fazlı Şahin'in de eğitimle ilgili memnuniyeti bizleri ayrıca memnun etmiştir. Eğitim sonrası ortak çalışabilirlik konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Misafirperverlik ve eğitime göstermiş oldukları yoğun ilgiden Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz."



FOTOĞRAFLI