Osmangazi'nin yüzmede milli gururu

BURSA,() - BURSA'DA Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Elif Yazıcılar, gösterdiği üstün performanslar neticesinde Milli Takımlar Reform Atölyesi’ne gitti.

Yüzmeye yeni bir soluk getirecek olan Milli Takımlar Reform Atölyesi, Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli kulüplerden toplam 32 sporcunun katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti. Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Elif Yazıcılar da gösterdiği performans neticesinde buraya katıldı. Sporcuların birlikte hareket etmelerini sağlamak, mücadele ruhlarını canlandırmak, ortak hedefleri belirlemek ve yıldız-genç kategorilerinde referans oluşturabilmek amacıyla düzenlenen Milli Takımlar Reform Atölyesi, renkli görüntülere sahne oldu. Büyük Kadınlar Milli Takım Sorumlusu İbrahim Onur Aksoy ve Büyük Erkekler Milli Takım Sorumlusu Fatih Yıldırım’ın sunumlarıyla başlayan atölyenin ilk gününü dolu dolu geçirme fırsatı yakalayan sporcular, ikinci günde de eğitimlerine devam etti. TOHM Genel Koordinatörü ve Milli Takımlar Teknik Direktör Yardımcısı Hakan Eskioğlu ile davetli antrenörlerin konuşmalarıyla son bulan Reform Atölyesi’nde sporcular, birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Ay-yıldızlı forma adına Bursa ve Osmangazi’yi temsil etmekten onur duyduğunu ifade eden Elif Yazıcılar, “Son dönemde elde etmiş olduğumuz dereceler ile Osmangazi Belediyespor olarak büyük bir ivme yakaladık. Kulüp yöneticilerim ve antrenörümün desteğiyle milli takımda da aynı başarıyı yakalamayı hedefliyorum” dedi.

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