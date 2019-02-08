Osmangazi Belediyesi’nin organize ettiği konsere yoğun ilgi

BURSA'da Osmangazi Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ve keman sanatçıları konser verdi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Caka Bursa 2019 Kış Okulu’nun Öğretmenler Konseri’ne Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan konserde keman virtüözü Cihat Aşkın’a ünlü sanatçılar Ahmet Hamdi Zafer, Ildıko Moog, Ozan Sari, Şeniz Aybulus, Ulrıch Mertın, Münif Akalın, Alexander Mekaev, Çağdaş Özkan ile Mesut Caşka eşlik etti. Barok, romantik ve günümüz çağdaş eserlerinden oluşan repertuvarı dinleyicilere aktaran sanatçılar, son bölümde ise Bursa türküsü olan Aşalım Dağlar Aşalım’ı seslendirdi. Sanatseverlere adeta müzik şöleni yaşatan Cihat Aşkın ve diğer sanatçılar, konser sonunda dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ördekli Kültür Merkezi’nin Bursa’nın en önemli sanat merkezi haline geldiğine dikkat çeken Aşkın, “Büyük salonların yanı sıra halkımız ile iç içe gerçekleştirdiğimiz konserler bizleri daha çok mutlu ediyor. Yerel belediyelerde kültür ve sanatın halka götürülmesi anlayışı olması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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