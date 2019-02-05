Osmangazi Belediyesinden Doğanbey'e yeni park

OSMANGAZİ Belediyesi, Kırcaali Mahallesi’nde kamulaştırma sonucu elde ettiği alan üzerine park inşa ederek, mahalleye yeni bir sosyal donatı alanı kazandırdı.

Bursa’nın griye dönen rengini tekrardan yeşile çevirmek adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Çocukların rahatça oyun oynayabilmeleri, vatandaşlara ise nefes alabilecekleri alanlar oluşturabilmek adına Osmangazi Belediyesi, Kırcaali Mahallesi’nde yeni bir park inşa etti. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ve dinlenme alanlarının bulunduğu park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanı oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Kırcaali Mahallesi’nde yeni inşa edilen parkta çocuklarla bir araya geldi. Başkan Dündar, buldukları bütün boş alanları değerlendirip sosyal alan haline getirdiklerini belirterek, “Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan, planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. Osmangazi’nin her mahallesinde yaptığımız gibi Kırcaali Mahallemiz’de de çeşitli hizmetlerde bulunuyoruz. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ve dinlenme alanlarının bulunduğu bu parkı Kırcaali Mahallesi’ne kazandırdık. Burası Bursa’nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Eski mahallelerimizde hizmet üretecek alan bulmak sıkıntılı oluyor. Kamulaştırmalar yaparak hizmet üretiyoruz. İlçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize inşallah bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

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