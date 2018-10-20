Osmangazi Belediyesi'nden yeni pazar alanı

BURSA,() - OSMANGAZİ Belediyesi, modern pazar yerlerine bir yenisini daha ekliyor. Yunuseli Mahallesi’nde hayata geçirilerek yapımına başlanan kapalı pazar alanı, aynı zamanda bölgenin otopark ihtiyacını da karşılayacak.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Yunuseli Mahallesi’nde kurulacak kapalı pazar alanı için çalışmalara başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Akyıldız Caddesi’nde temel kazıları devam eden kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Şehrin ahengini bozan, trafiği aksatan pazar yerlerinin yerine modern pazar alanları inşa ettiklerini belirten Başkan Dündar, “İlçemizin her köşesine yeni pazar alanları kazandırıyoruz. Yunuseli ve Güneştepe bölgelerimiz hızlı yapılaşmanın olduğu yerleşim yerlerimiz. Bu bölgedeki alt yapı çalışmaları ve sosyal donatı alanları belediyemiz tarafından hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Akyıldız bölgesinde hem Yunuseli hem de Güneştepe’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edecek modern bir pazar alanı inşa ediyoruz. Temel kazı çalışmaları devam ediyor. 3 bin metrekarelik bir alan üzerinde kapalı bir otopark olacak ve üstü otopark olarak kullanılacak. Bu bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. İnşaat çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

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