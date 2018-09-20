Osmangazi Belediyesi, Kıbrıs gazisinin harabe evini yıkıp yeniden yaptı

BURSA Osmangazi Belediyesi, Kıbrıs Savaşı’nda gazi olan 65 yaşındaki Hayrettin Çiftçi’nin harabe haldeki evini yıkarak yerine yeni bir ev inşa etti.

Osmangazi Belediyesi, Gaziler Günü’nde Kıbrıs Gazisi Hayrettin Çiftçi’ye hayatının mutluluğunu yaşattı. Kıbrıs Savaşı’nda geçirdiği kaza sonucu bacağından yaralanan ve ayağında platin bulunan Gazi Hayrettin Çiftçi, 2001 yılında eşinin vefatının ardından yaşadığı travmadan dolayı akli dengesini de kaybetti. 31 yaşındaki oğlu Ferdi Çiftçi ile birlikte Çeltik Mahallesi’ndeki harabe haldeki tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Hayrettin Çiftçi’ye Osmangazi Belediyesi yardım eli uzattı. Osmangazi Belediyesi’nin örnek sosyal sorumluluk projesi Belediyem Benimle ekibinin yaptığı mahalle ziyareti sırasında ulaştıkları gazinin durumundan haberdar olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hayrettin Çiftçi’ye yeni bir ev yapılması talimatı verdi. Çiftçi’nin tek odalı evi yıkılarak yerine 110 metrekare büyüklüğünde 3 odalı yeni bir ev inşa edildi. Baştan aşağı eşyaları da yenilenen ev, Gaziler Günü’nde Kıbrıs Gazisi Hayrettin Çiftçi’ye teslim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu ülkenin şehitler ve gazilerle sayesinde ayakta kaldığını belirterek, “Gazilerimiz ve şehitlerimiz ülkemizi korumak için canlarını feda edenlerdir. Kıbrıs Gazisi Hayrettin Çiftçi amcamıza yardım etmek bizim vefa borcumuzdur. Bizler her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Yeni evine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Kıbrıs Gazisi Hayrettin Çiftçi, desteklerinden ve yardımlarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.