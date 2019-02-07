Osmangazi Belediyesi Bedreddin Camii’nin avlusunu yeniledi

OSMANGAZİ Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerin çevre düzenlemelerini kent estetiğine uygun şekilde yeniliyor.Belediye son olarak Kayhan Mahallesi’ndeki tarihi Bedreddin Camii’nin avlusunda da çevre düzenlemesi yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cami avlusunun zeminini, küp taş döşeyerek, tarihi dokuya uygun hale getirdi. Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmed’in kızı Hafsa Sultan tarafından 1443 yılında inşa ettirilen Bedreddin Camii, kalkan duvarlı Bursa camilerinin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’deki camilerimizin ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda gideriyoruz. Bazı camilerimizin çevresini yeniden düzenlerken bazılarının abdesthane ve tuvalet ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Tarihi camilerimizin eskiyen ve bozulan bölümlerini yeniliyor, düzenli olarak halılarını temizliyoruz. Camilerimiz manevi değerlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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