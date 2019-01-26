Osmangazi Belediyesi açtığı kurslarla turizm personeli yetiştiriyor

OSMANGAZİ Belediyesi, bünyesinde faliyetlerini sürdüren OSMEK kursları aracılığıyla turizm işletmelerine personel yetiştirmeye başladı. Kursların verimli geçtiğini ifae eden eğitmen Ersin Akgöz, ‘’Kursiyerlerimiz 344 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde sahil ve şehir otellerinde istihdam edilecekler’’ dedi.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) aracılığıyla turizm sektöründe çalışacak personel yetiştiriyor. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi ile imzalanan protokol dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerde 54 farklı branş yer alıyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kursta kursiyerlere mesleki İngilizcenin yanı sıra, turizm sektörünün incelikleri anlatılıyor. Eğitmen Ersin Akgöz, eğitimlerle birlikte Bursa ve Türkiye turizminde kalifiye eleman sıkıntısına bir nebze de olsa çözüm sunduklarını belirterek, “Kursiyerlerimiz 344 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde sahil ve şehir otellerinde istihdam edilecekler. Aynı zamanda öğrenmek ile birlikte sosyalleşme imkanı bulan kursiyerlerimiz için kursumuz terapi niteliği de taşıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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