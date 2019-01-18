Osmangazi Belediyesi 2018 yılı asfalt çalışması raporunu yayınladı

BURSA’nın merkez belediyelerinden olan Osmangazi Belediyesi, 2018 yılında gerçekleştirdiği asfalt yatırımları raporunun yayınladı. Buna göre belediye 60 mahallede toplam 90 bin ton asfalt kullanıp, 65 kilometre yolu asfaltla kapladı.

Osmangazi Belediyesi, geride bıraktığımız yıl içerisinde gerçekleştirdiği asfalt yatırımları ile ilgili verileri paylaştı. Buna göre belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında 90 bin ton asfalt kullanarak, 60 mahallede asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 65 kilometre yollun asfaltla kaplandığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi’de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

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