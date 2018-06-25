Osmancık'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Gemici Mahallesi'nde meydana geldi. Sultan Hamit Caddesi'nden gelen Yaşar Akkız yönetimindeki 06 BG 9543 plakalı otomobil ile Veysel Şahin'in kullandığı 19 FG 143 plakalı otomobil Ergenekon Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 19 FG 143 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 19 EL 462 plakalı minibüse çarparak, durabildi. Kazada sürücüler Yaşar Akkız ve Veysel Şahin ile otomobillerden birinde bulunan Osman Mumcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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