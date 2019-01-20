Osmancık'ta cansız erkek bedeni bulundu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK, (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde inşaat halindeki bir binada cansız erkek bedeni bulundu. Yüzü tanınmayacak haldeki erkek bedeninin kimliği araştırılıyor.

Olay, Yazı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binada oyun oynayan çocuklar cansız erkek bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine polis ekipleri binaya geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yüzü tanınmayacak haldeki cansız erkek bedeninin yanında bir av tüfeği buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve intihar ettiği üzerinde durulan cansız erkek bedeninin kime ait olduğu araştırılıyor. Cenaze, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.