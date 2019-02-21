Osmancık'ta 8 bin bez çantanın dağıtımına başlandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),()-ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, belediye tarafından yaptırlan bez çantalar, semy pazarında alış verişe gelen vatandaşlara dağıtıldı.

Osmancık Belediyesi, semt pazarları ve aktif alışveriş noktalarında ücretsiz olarak dağıtılmak üzere 8 bin bez çanta yaptırdı. Bez çantalar, ilçedeki semt pazarında dağıtmaya başlandı. Belediye Başkanı Hamza Karataş, ziyaret ettiği pazarda sohbet ettiği vatandaşlara da, bez çanta verdi.

'ÇEVRE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

Naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Karataş “Ülkemizin geleceği açısından çevreyi korumak için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz de naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla alışveriş çantası yaptırdık. İlk etapta bu gün Perşembe pazarında dağıtılmaya başlandı. Zamanla alışveriş çantası kullanma alışkanlığı yaygınlaşacaktır.” dedi.