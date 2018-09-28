Osmancık Emniyet Müdürü, muhtarlarla güvenlik toplantısı yaptı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, mahalle muhtarları ile bir araya geldi, genel asayiş ve güvenlik konularını ele aldı.

Toplantıya, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun ile mahalle muhtarları katıldı. Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, mahalle muhtarlarına ilçe asayişi hakkında genel bir bilgi verdi, emniyet olarak muhtarlardan yardım beklediklerini belirtti. Okulların çevrelerinin polisler tarafından kontrol edildiğine değinen Vurgun, çocuklara sigara ya da uyuşturucu madde satan kişilerin olup olmadığının narkotimler tarafından denetlendiğini, ekiplerin çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Vurgun, "Ayrıca okul önlerinde ve çevrede abartılı eksozla gezerek toplumu rahatsız eden motosiklet sürücüleri ile mücadelemizde devam etmektedir. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden uzaklaştırmak ve tüm tehlikelerden korumak için kötü niyetli toplumun huzurunu kaçırmaya çalışan şahısları okulların çevresinden uzak tutmak için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Bazı insanların sevinçlerini silah atarak göstermek gibi garip bir adetleri var. Bunun yanlış ve tehlikeli bir davranış olduğunu hep beraber anlatmamız gerekiyor. Bilhassa düğünlerle asker uğurlamalarında silah kullanımının önüne geçilmesi için çok önemli ve titiz çalışmalar yapıyoruz" dedi..

Vurgun, "Muhtarlarımızdan, mahallelerinde bu yönde bir çaba göstermelerini istiyoruz. Yanlış park yapan araçlarıda bize bildirmenizi istiyoruz.Bu konu ile ilgili broşürler dağıtıyoruz, pankartlar asıyoruz. Bu konuda muhtarlarımızdan yardım bekliyoruz. Bize destek olacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda muhtarlar söz alarak fikirlerini, talepleri ve sorunlarını dile getirdi.Yapılan toplantının çok faydalı olduğunu belirten muhtarlar ayrı ayrı Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'a teşekkür etti.