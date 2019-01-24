Osman Yereşen ölümünün 11’inci yılında anıldı

ADANA'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Kurucu Başkanı ve Seyhanspor'un "efsane" olarak nitelendirilen eski başkanı merhum spor adamı Osman Yereşen için anma töreni düzenlendi.Yereşen, ölümünün 11’İncİ yılında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni tesislerinde düzenlenen anma toplantısına ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, Osman Yereşen’in torunu Reha Yereşen ve birçok basın mensubu katıldı. ÇGC Başkanı Cafer Esendemir toplantıda yaptığı konuşmada Osman Yereşen’in gazeteciliğinin yanı sıra spor adamlığıyla da ön plana çıkmış bir insan olduğunu vurgu yaparak, şöyle konuştu:“Aradan yıllar geçmesine rağmen bizler onu unutamıyoruz. Büyüğüyle büyük, küçüğüyle küçük olan, karıncayı dahi incitmeyen bir meslek büyüğümüzdü. Seyhanspor gibi yıllara dayanan bir kulübünde efsanevi başkanıydı. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Osman Yereşen gibi insanlar bizlere her zaman örnek olacaktır.”ASKF Başkanı Ahmet Bozan ise Osman Yereşen’in amatör sporlara da çok değer verdiğini ve federasyonlarında onursal başkanlık yaptığını söyleyerek Yereşen’in Adana için unutulmayacak bir insan olduğunu ve saygıyla andıklarını belirtti.Merhum Osman Yereşen’in torunu Reha Yereşen anma toplantısına katılan basın mensuplarına teşekkür ederek “Eminin dedem bizleri şu an duyuyor ve hissediyor. Siz onunla beraber yaşayıp anılar biriktirdiniz. Ondan çok şey öğrendim. İyi bir Atatürkçüydü. İyi bir müslümandı. İnsanların fikirlerine çok değer verirdi” diye konuştu.

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