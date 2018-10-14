Osman Serdar geri döndü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı Başmüdürüyken yaklaşık bir yıl önce Dalaman'a atanan Osman Serdar, yeniden Antalya'ya başmüdür olarak atandı.

İlk olarak 2003 yılında DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürü olarak atanan Osman Serdar, yaklaşık 14 yıl bu görevi yürüttükten sonra 2017 yılının eylül ayında Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atandı. Dalaman Havalimanı Başmüdürü olarak görev yapan İlhami Şimşek ise Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü görevine getirildi. Yeni atama kararıyla iki başmüdür yeniden eski görevlerine döndü. Osman Serdar Antalya Havalimanı'na, İlhami Şimşek ise Dalaman Havalimanı'na başmüdür olarak atandı.

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