Osman Başterzi: Gerekirse kapılarda yatarım

İZMİR'de AK Parti'nin Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, ilçedeye gerekli hizmeti sunmak için çalışacağını belirterek, "Selçuk'a gerekli hizmeti sunmak Osman Başterzi'nin boynunun borcudur. Kimse merak etmesin. Bu sözümü yerine getirmek için her kapıyı rahatlıkla çalabilecek siyasi birikimim var. Selçuk halkının hak ettiği her projeyi hayata geçirmek için üzerime ne düşerse yapmaya devam edeceğim. Gerekirse ilçe başkanımla beraber gider Ankara'da kapılarda yatarım" dedi.

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim bölgesindeki çalışmalara dair bilgi verdi. Gittiği her yerde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştığını söyleyen Osman Başterzi, ilçede yapmayı planladığı çalışmaları anlattı. Selçuk'ta büyük yatırımların, hatta birçok projenin belediye kaynaklarıyla yapılabilmesinin mümkün olamayacağını söyleyen Başterzi, "Herkes belediyenin kendi yağıyla ancak kavrulabildiğini biliyor. Peki, nasıl hizmet üreteceğiz? Ya irade ortaya koyan iktidarın gücünü kentin yararına kullanacaksınız, ya da gençlik ve kültür merkezi gibi projeleri İller Bankası kredisiyle veya bulunacak diğer fonlarla yapılabilirsiniz" dedi. Selçuk'ta 'yapılamaz' denilen doğal gaz çalışmalarını, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın bir sözüyle hayata geçirdiklerini hatırlatan Başterzi, şöyle dedi:

"Sağ olsun belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla bu talimatlar doğrultusunda hızlıca planlama yapıp, sonuç aldık. Bir diğer sözümüz de hastane ve TOKİ içindi. Hastanemiz, istemezükçüler tarafından engellendi. Mahkemeye gidip, inşaatı durdurmak, kente yapılabilecek, kentin insanına yapılabilecek en büyük ayıptır. Ama bunları geride bıraktım ben. Allah' a şükür her şey tıkır tıkır işlemeye başladı."

'ÜZERİME DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIM'

Selçuk'ta yapımına başlanan devlet hastane inşaatının, yerinin uygun olmadığı gerekçesiyle CHP tarafından durdurulduğunu ileri süren Osman Başterzi,

"Yasal izinler alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sorunları çözdü. Şuan bölge 'kamu alanı' olarak işaretlendi. Bu şu demek, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bizde yasal prosedürleri tamamlayıp nasip olursa inşaatı durdurdukları yerden devam ettireceğiz" diye konuştu.

İlçede TOKİ'nin de çalışmalarının olduğunu ancak bu çalışmaların durduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Başterzi, şunları söyledi:

"Valla biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Bizim işimiz dedikodulara cevap yetiştirmek değil. Selçuk halkı bizden polemik değil, iş bekliyor, iş. TOKİ içinde hiçbir yasal engelimiz kalmadı. Sadece hızlandırmamız lazım. Hastaneye yapılan itiraz, TOKİ konusunda işlemlerimizi uzattı. Hastane yeri konusunu ilgili bakanlığımız çözünce, TOKİ için artık zaman kaybedecek vaktimiz yok. İlçe başkanı olarak ele aldığım, mevcut başkanımızın da çok uğraş verdiği bu hizmeti Selçuklulara sunmak Osman Başterzi'nin boynunun borcudur. Kimse merak etmesin bu sözümü yerine getirmek için her kapıyı rahatlıkla çalabilecek siyasi birikimim var. Selçuk halkının hak ettiği her projeyi hayata geçirmek için üzerime ne düşerse yapmaya devam edeceğim. Gerekirse ilçe başkanımla beraber gider Ankara'da kapılarda yatarım."

'SELÇUK'UN KALKINMASINI SAĞLAYACAK PROJELER'

Selçuk'ta yapılan Antik Kanal Projesi'ne dair da konuşan Başterzi, şöyle dedi:

"Uzun soluklu bir proje. Bir yandan yerel seçim çalışmalarımızı devam ettirirken, diğer taraftan ise bu gibi büyük projelerimizi de takip etmekten geri durmuyoruz. Sağ olsun ilçe başkanımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Hal böyle olunca çalışmalarımızda bir çarkın dişlisi gibi tıkır tıkır işliyor. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yok. İlçede yapmayı planladığımız projeler konusunda oldukça ince eleyip sık dokuyoruz. Projeleri seçim vaadi olarak görmüyoruz. Gerçekten Selçuk halkına faydalı olacak ve Selçuk'un kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri, hazırlıyoruz. Yürüyüş yolu, kaldırım, asfalt gibi zaten belediyenin görevi olan şeyleri büyük proje gibi lanse etmek istemiyoruz. Projelerimizi belirlerken halkımızdan fikir aldık. Anketler yaptırdık. Partisi ne olursa olsun kentin ileri gelenleri ile toplantılar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hala daha web sayfamız üzerinden ve whatsapp hattımız üzerinden halkımızın taleplerini alıyoruz. Projelerimizin, uygulanabilir, kaynağı belli ve fizibilite çalışmaları yapılmış olacak. Ayrıca seçim için hazırlanmış, göz boyayan projeler olmayacak."

İZMİR, ()

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