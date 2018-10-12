OSB'ye kurulacak Meslek Yüksek Okulu için protokol imzalandı

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Meslek Yüksek Okulu için protokol imzaladı.

OSB'de düzenlenen protokol töreninde konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kayseri OSB olarak kurumlar arası işbirliklerine önem veriyoruz. Sanayicimize ve OSB'de çalışan yaklaşık 75 bin iş ortağımıza fayda sağlayacak her türlü birliktelik için çaba gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Üniversite-sanayi işbirliğine ayrı bir önem veriyoruz. Kayseri Üniversitesi ile işbirliği içinde hizmet çıtamızı daha da arttıracağız. Kayseri OSB Meslek Yüksek Okulunun kurulmasıyla sanayicilerimizin inovasyon, Ar-Ge, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret sertifikasyon kapasitelerini artırması amaçlanmaktadır. Diğer taraftan da iş dünyasıyla entegre olarak verilmesi planlanan uygulamalı mesleki ve yüksek öğrenim ile daha nitelikli insan kaynakları yetiştirilerek iş dünyasına kazandırılması hedeflenmektedir. Mevcut teknik kolejimizin devamı niteliğinde olacak bu projenin Organize Sanayimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. Sözlerini sürdüren Nursaçan şöyle konuştu:

"Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için tek çıkar yol üretimdir. Üretiminde gelişmesinin bir yolu var o da eğitimdir. Meslek Yüksek Okullarının üniversite denklik seviyesine getirilmesini istiyoruz. Ülkemizin kalkınma hamlesinde en büyük önemi Meslek Yüksekokulları ile üniversitemizin denkliğinin sağlanması talep ediyoruz. Meslek Yüksek Okulları sanayinin, üretimin bel kemiği olacağını düşünüyoruz."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, "Bugün bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Rektörlüğümüzün üniversite dışında ilk somut üniversitemizin icraatı oluyor. Bu Kayseri Üniversitesi ile Organize Sanayi Bölgesinin birlikte attığı ilk adım oluyor. OSB Meslek Yüksek Okullarının oluşturulması bize heyecan veriyor. OSB Meslek Yüksek Okulu'nun olması sanayicilerimizin de arzusuydu. Bu yapılacak olan okulumuzu sanayi ile bütünleştirerek, entegre edeceğiz. Nitelikli OSB oluşturmalıyız. Öğrenciler teorik olarak geliyor ama pratikten mahrum kalıyorlar. İnşallah bu proje ile öğrencilerimiz pratikte de kendilerini geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

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