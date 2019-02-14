KAYSERİ, () - KAYSERİ OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, birinci etabının işletilmesine dair, Kayseri OSB ve TÜYAP Kayseri arasında imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri, STK temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

İmza töreninde konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz "TÜYAP Fuarcılık Grubu, ülke çapında faaliyet gösteren; 8 fuar merkezimiz, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Eskişehir, fuar düzenlediğimiz iller İzmir, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kocaeli, Kayseri. 14 şehirdeki bölge müdürlüğü ve ofislerimiz, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Makedonya, Mısır’da faaliyet gösteren ofislerimiz, 26 ülkedeki temsilcilik ağı, 700’ün üzerinde tam zamanlı çalışan kadromuz ve her yıl düzenlediğimiz 90’ın üzerinde fuarımız ile dünyada ve ülkemizde fuarcılık sektörünün önde gelen kuruluşudur" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Nursaçan, "4 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda sanayicilerimizin yüksek takdirleri ile tarafımıza önemli bir görev verilmiştir. Genel Kurul üyelerimizin bize vermiş olduğu bu asil görevin, şerefini ve onurunu taşımanın sorumluluğu, inancı ve heyecanı ile bugünlere gelmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Başkan Nursaçan, Türkiye'ye örnek olacak büyük projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi projesine ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 Nisan ayı başında temeli atılan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatının, birinci etabı olan 18 bin metrekarelik kısım Mart ayı başında hizmete girmiş olacaktır. Mart ayının 7 ile 10’ u arasında 14'ncü Kayseri Tarım Fuarı'nın hep birlikte açılışını yapacağız.Fuar ve Kongre Merkezi’nin 2'nci etabı olan 12 bin metrekarelik kısmın gro betonu ise bu aybaşında atılmıştır. 2'nci etap projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan yaklaşık olarak 11,5 milyon destek sağlanmıştır.Böylece, 30 bin metrekarelik kapalı alan ve toplamda 150 bin metrekarelik alana sahip olacak Fuar ve Kongre Merkezi Şehrimize uzun yıllar hizmet edecektir"

FOTOĞRAFLI