OSB eğitimleri kazandırdı

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünün başlattığı eğitim seferberliği bölge sanayicisi ve personeline hem maddi hem de manevi kazanç sağladı. 183 eğitimde 6564 sertifika dağıtılırken söz konusu eğitimlerin bölge sanayicisine 2 milyon 490 bin lira tasarruf sağladığı analiz edildi.

Antalya OSB Müdürlüğünün 2015 yılında başlattığı eğitim seferberliği bölge sanayicisi ve personeline katkı sağladı. Bu güne kadar gerçekleştirilen 183 eğitim programının bölgeye sağladığı çarpan etkili toplam girdi tasarrufunun 2 milyon 490 bin TL olduğu analiz edildi. Programlara 222 firmadan katılım sağlanırken eğitimler sonunda toplam 6564 eğitim sertifikası dağıtıldı. Her eğitim sonunda katılımcıların memnuniyet durumunu anket yoluyla ölçen Bölge Müdürlüğü, yüzde 94'lük bir başarı yakaladı.

52 EĞİTİM FİRMASI GÖREV ALDI

52 eğitim danışmanlık firmasının görev aldığı eğitim programları, iletişim olgusunun kuvvetlenmesine, katılımcıların talep ve önerilerini birebir olarak yetkililere iletmesine imkan sağladı. Ayrıca eğitim uygulamaları sırasında bölge firmalarının ortak sorunları masaya yatırılarak uzman eğitmenler tarafından çözüm önerileri getirildi.

EĞİTİM KONULARINI SANAYİCİ BELİRLEDİ

Eğitim içeriklerinin bölge sanayicileri tarafından belirlendiğini aktaran Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Sanayicilerimiz hangi departman için ne tür bir eğitim istiyor, önce bunu tespit ettik. Anketler uyguladık ve bu anketlerden elde edilen veriler ışığında sanayicimizin ve çalışanlarının taleplerine cevap veren eğitim programları hazırladık. Başarının bilgiden ve bilgiyi doğru kullanmaktan geçtiğini biliyor, adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Çünkü artık alın terinden ziyade akıl terinin daha kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. İnsan kıymetlerimizi rasyonel bir şekilde planlamamız sanayimiz, ekonomimiz ve geleceğimiz için hayatidir. Doğru bilgiye sahip, bilgiyi doğru kullanabilen ekiplerin hem sektöre hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan mahrum kalmamak için eğitime gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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