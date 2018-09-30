OSB'de satılık fabrikalar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde üç kısımdan oluşan ve 250'nin üzerinde fabrikanın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çok sayıda fabrika, internet siteleri üzerinden satış ilanı verdi. Satışa çıkan fabrikaların fiyatları 42 milyon doları buluyor.

Antalya'da son dönemde kentin en önemli sanayi ve üretim merkezi OSB'deki satılık fabrika ilanları dikkati çekiyor. Emlak sektörüne hitap eden çeşitli internet siteleri aracılığıyla verilen ilanlarda, OSB'de faaliyet gösteren veya yapım aşamasında 15'i aşkın fabrika için satış ilanı bulunuyor. Emlak firmaları aracılığıyla satışa çıkarılan fabrikaların metrekare ve fiyat bilgileri de tek tek yer alıyor. Fiyatlar ise 2 milyon 250 bin TL'den başlayıp, 5 milyon, 10 milyon, 16 milyon 500 bin ve 25 milyon TL gibi çeşitli fiyatların yanı sıra 42 milyon dolara kadar yükseliyor.

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