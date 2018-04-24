OSB çalışanlarına muhasebe ve mali analiz eğitimi verildi

KAYSERİ,() - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantıları kapsamında “Muhasebe Ve Mali Analiz Eğitimi” düzenlendi.

OSB konferans salonunda düzenlenen programda Erciyes üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şaban Uzay tarafından verilen eğitime OSB Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan, OSB idarecileri, çalışanları, firma yöneticileri ve çalışanları katıldı.Prof. Dr. Şaban Uzay Genel Muhasebe, Maliyet muhasebesi, Yönetim muhasebesi, Muhasebe verilerinden yararlanmanın faydaları, Türkiye’de muhasebeye yön veren yasal düzenlemeler, Yöneticiler için muhasebe ve mali analizin önemi Kaydetme, sınıflandırma, özetleme, raporlama, sonuçlandırma konuları hakkında bilgi verdi.

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