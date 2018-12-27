OSB Başkanı Nursaçan OSB İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin en modern itfaiye teşkilatı ve alınan tedbirler, verilen yangın eğitimleri ve firmaların yapı yangın risk analiz planlamaları sonucu alınan güvenlik önlemlerinin de etkisi ile işletme tip yangınlarda gözle görülür düşüler sağlandığını ifade eden Nursaçan, " İtfaiye filomuz, yeni alınan araçla güçlendirilmiş, İtfaiye kadromuza da uzman elemanlar alınarak takviye edilmiş olup gerekli eğitimler titizlikle verilmiştir. Son 3 yılın ilk 11 ayları kıyaslandığı durumda işletme tip yangınlarımız; 2016: 66 adet 2017: 42 adet ( Bir önceki yıla oranı yüzde 58 düşüş) 2018: 25 adet( Bir önceki yıla oranı yüzde 70 düşüş) yani, üç yılın sonunda yangın sayısının düşüş oranı yüzdü 170 seviyelerindedir." dedi.

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