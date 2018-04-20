OSB Başkanı Bosna temaslarını tamamladı

KAYSERİ,() - KAYSERİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2017/2020 yılları için hazırlanan “ Stratejik Plan “ çerçevesinde, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkanlarının geliştirilmesi adına çalışmalara devam ediyor.

Hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroom ve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün süreyle sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin devamlılığının sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, istihdam ve ihracatın artırılması amacıyla 2023 ve 2053 hedeflerinin yakalanması için, Kayseri OSB tarafından yurtdışında Türk Ticaret Merkezleri kurulması projesinin önemli bir ayağı olan Bosna Hersek için önemli adımlar atıldı.. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi amacıyla Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve beraberindeki teknik heyet, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ve Brçko Distrikt şehirlerindeki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Kayseri OSB heyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, başta olmak üzere da faaliyet gösteren ticaret erbabı ve yatırımcılarla gerçekleştirilen ziyaretler, toplantılar ve sahada yapılan çalışmalarda, Bosna Hersek ve Brçko’da yatırım, üretim, ticaret, ortak iş imkanlarının araştırılması, her iki ülkenin iş adamları için ortak form düzenlenmesi, tecrübe paylaşımı, sanayi bölgesi oluşturulması, vergisel, istihdam, enerji, teşvik, hibe, AB fonları, lojistik, maliyetler, hammadde tedariki, yatırım teşvikleri konuları üzerinde yoğun ve ayrıntılı çalışmalarda bulundu.

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