OSB 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yapılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, hizmete açıldı.

Kayseri OSB ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle acil sağlık hizmetleri esasına göre Melikgazi 14 Nolu Acil Sağlık İstasyonu hizmet vermeye başladı. Acil Sağlık İstasyonu ile ilgili konuşan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, hayata geçirdikleri tüm projelerde kamu kurumları nezdinde devletin tüm kademeleri ile örnek bir işbirliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

112 ASH İstasyonunun, sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini artıracağını aktaran Nursaçan, “ Acil Servis (112) sağlık hizmeti, insanlar için hayati öneme sahiptir. 112 ambulans çağrı sisteminin en önemli performans göstergesi vakaya ulaşım süresidir. Bu süre doğal olarak 112 istasyonlarının konumu ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Vakaya ulaşıldığında yeterli sağlık hizmetinin verildiği varsayıldığında, ne kadar kısa müdahale süresi o kadar kaliteli hizmet sonucuna ulaşabiliriz. 70 bin insanımızın bulunduğu OSB’mizde yaşanabilecek olası, insan yaşamını tehdit eden sağlık sorunu, iş ve trafik kazaları, yangınlar, depremler, vb. birçok acil duruma karşı önlem almış olduk. “ dedi.

FOTOLU