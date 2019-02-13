Oryantiring şampiyonları ödüllerini aldı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Oryantiring Gençler İl Birinciliği Müsabakalarında dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Karacaoğlan Yerleşkesi'nde gerçekleşen Okul Sporları Oryantiring Gençler İl Birinciliği müsabakalarında 110 sporcu yer aldı.

Kapalı Yüzme Havuzu önünde gerçekleşen madalya ve kupa töreninde Genç Erkek A, Genç Erkek B, Genç Kız A, Genç Kız B kategorilerinde dereceye girenlere OKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Prof. Dr. Oğuzhan Yoncalık tarafından madalyaları takdim edildi.

Daha sonra müsabakalarda birincilik elde eden Genç Kız kategorisinde Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi kaptanı Almula Çığşar, Genç Kız kategorisinde Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi kaptanı Mine Ergüler, Genç Erkek A kategorisinde Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Mustafa Yusuf Hasırcı, Genç Erkek B kategorisinde Hasan Aybaba Anadolu Lisesi kaptanı Kasım Arıtı kupalarını Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ten aldı. Rektör Prof. Dr. Murat Türk, takım kaptanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



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