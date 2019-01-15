Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı.

Kumluca Atatürk Ortaokulu tarafından 'Şehrimi Öğreniyorum, İlçemi Tanıyorum' temalı ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi. Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki yarışmaya ilçe genelinde eğitim veren 10 ortaokul katıldı. Yarışmayı Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri izledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri skeç sahneledi. Bil Koleji ve Sınav Koleji öğrencileri de ilçenin tarihi, turistik yerlerini ve geçim kaynaklarını İngilizce olarak tanıtan gösteriler sundu.

Yarışmada ise jüri tarafından daha önce hazırlanan 20 soru öğrencilere yöneltildi. Yarışmada Kumluca Atatürk Ortaokulu birinci, Bil Koleji ikinci, Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere, jüri üyelerine ve salonun tasarımında katkısı olan esnafa; Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin tarafından kupa ve plaketleri verildi.

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